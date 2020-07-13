رئيس وزراء كندا يعتذر عن "خطأ" بعد ضجة أثارها قرار متعلق بمؤسسة خيرية

اعتذر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، عن مشاركته في قرار وزاري باستخدام مؤسسة خيرية عمل معها وعائلته لإدارة برنامج منح للطلاب بقيمة 900 مليون دولار كندي (663.4 مليون دولار).

وقال ترودو في مؤتمر صحفي "لقد ارتكبت خطأ بعدم التنحي على الفور عن المناقشات، بالنظر إلى تاريخ عائلتنا، وأنا آسف بصدق لعدم القيام بذلك".

وهذه المرة الثانية في أقل من عام التي يعتذر فيها رئيس الوزراء علنا ​​عن أفعاله في مؤتمر صحفي مباشر يبثه التلفزيون على الصعيد الوطني.

وكانت المرة الأولى في سبتمبر بعد ظهور صور تعود لعقود مضت وقد طلى وجهه فيها باللون الأسود.

ويواجه ترودو (48 عاما) تحقيقا ثالثا بشأن تضارب المصالح خلال ما يزيد قليلا عن 3 سنوات بعد أن قامت حكومته باختيار مؤسسة "وي تشاريتي كندا" في 25 يونيو لإدارة البرنامج.

وتراجعت المؤسسة الخيرية بعد حوالي أسبوع من الإعلان عن العقد.

المصدر: رويترز