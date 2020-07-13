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إيران.. اعتقال عملاء لأجهزة استخبارات أجنبية وجماعات معارضة

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إيران.. اعتقال عملاء لأجهزة استخبارات أجنبية وجماعات معارضة
علم إيران
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أعلن رئيس محكمة الثورة الإسلامية في محافظة كرمان بجنوب إيران، أحمد قرباني، عن اعتقال "عملاء لأجهزة استخبارات أجنبية وجماعات معارضة".

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وقال قرباني اليوم الاثنين: "تم اعتقال عدد من أعضاء الجماعات المناهضة للثورة بالمحافظة، ومثلوا أمام محكمة الثورة الإسلامية وصدر الحكم عليهم".

وأشار إلى أن "محكمة الثورة في المحافظة قامت بالبت بعدد من الملفات الأمنية الأخرى أيضا وأصدرت احکامها، منها ملف المجرمين المدعوين، أحمد يوسفي، وآريا جاويدان، حيث كانا يقومان بعمليات خطف في جنوب المحافظة، مما تسبب بزعزعة أمن المنطقة وعرقلة تحقيق التنمية الاقتصادية فيها".

المصدر: RT

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