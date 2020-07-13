وفاة ابنة نيلسون مانديلا

أعلن متحدث باسم حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا عن وفاة، زيندزي مانديلا، ابنة الرئيس الراحل نيلسون مانديلا، المناضل في سبيل القضاء على التمييز العنصري.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون التابعة للدولة، إن زيندزي البالغة من العمر 59 عاما، وكانت تشغل منصب سفير جنوب إفريقيا لدى الدنمارك، توفيت في مستشفى بجوهانسبرغ، دون أن تذكر سبب الوفاة.

وزيندزي ابنة بطل التحرير الراحل، نيلسون مانديلا، وزوجته الأولى الناشطة، ويني مانديلا، المناهضة للتفرقة العنصرية. وقد برزت زيندزي على المسرح الدولي عندما قرأت على الملأ رفض نيلسون مانديلا لعرض رئيس جنوب إفريقيا السابق، بي.دبليو. بوتا، إطلاق سراحه في العام 1985.

المصدر: رويترز