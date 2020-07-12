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زلزال متوسط القوة يضرب شمال غرب فنزويلا

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زلزال متوسط القوة يضرب شمال غرب فنزويلا
eltocuyohistoriacolonial.blogspot.com
مدينة إلتوكويو الفنزويلية.
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ضرب زلزال متوسط القوة، اليوم الأحد، منطقة شمال غرب فنزويلا، بينما لم ترد أي تقارير حول وقوع إصابات جراءه.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن قوة الزلزال بلغت 5.1 درجة بمقياس ريختر، وتم رصد الهزات الأرضية الناجمة عنه في الساعة 15:08 بالتوقيت المحلي.

وأوضحت الهيئة أن مركز الزلزال وقع على بعد 34 كيلومترا من جنوب غرب مدينة إلتوكويو، وكان مصدره على عمق 10 كيلومترات تحت الأرض.

ولم تصدر حتى الآن أي تقارير حول ما إذا أدى الزلزال إلى وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

المصدر: وكالات  

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