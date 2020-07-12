أردوغان: يجب إخراج المرتزقة من ليبيا وتركيا أصبحت أمل ملايين المظلومين

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن الدعم الذي تقدمه أنقرة إلى حكومة الوفاق الليبية، "لعب دورا مهما" في إفشال هجوم "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر على العاصمة طرابلس.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، عن أردوغان، قوله في مقابلة مع مجلة "كريتر"، إن الدعم التركي لحكومة الوفاق المتمخضة عن اتفاق الصخيرات "ساهم في إفشال خطة احتلال الانقلابي خليفة حفتر للعاصمة طرابلس"، وتابع: "تركيا أفشلت حسابات الذين يتغذون على الدماء والفوضى من خلال كفاحها الناجح على الأرض والطاولة. تركيا أصبحت اليوم أمل ملايين المظلومين".

وذكر الرئيس التركي أنه من الضروري "إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا"، داعيا المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب حكومة الوفاق ومعاقبة قوات حفتر على الجرائم المزعومة المرتكبة في ليبيا.

ونفى أردوغان وجود "أي أطماع لدى تركيا في سيادة وأراضي أي دولة"، مضيفا أن بلاده "تبذل قصارى جهدها من أجل إحلال السلام ووقف الدماء المهدورة في المنطقة".

وتابع أن "أنقرة حريصة على أمن واستقرار دول الجوار بمقدار حرصها على أمن واستقرار تركيا"، معربا عن قناعته بأن "تعزيز قوة ليبيا سياسيا واقتصاديا ستريح منطقة شمال إفريقيا والقارة الأوروبية برمتها".

وقال الرئيس التركي إن "المكتسبات الميدانية التي حققتها حكومة الوفاق على حساب قوات حفتر في الآونة الأخيرة ستخدم إرساء الاستقرار في عموم أراضي البلاد"، مشيرا إلى أن الاتفاقيتين الخاصتين بالتعاون العسكري وترسيم الحدود البحرية المبرمتين بين أنقرة وطرابلس تحظيان بأهمية بالغة، وتابع: "بفضل هاتين الاتفاقيتين ضمنت حقوقها في شرق المتوسط ودافعنا عن إخوتنا الليبيين".

وكانت تركيا قد تعرضت لاتهامات بمخالفة الحظر الأممي المفروض على تصدير السلاح إلى ليبيا، ولم يقتصر دعمها إلى حكومة الوفاق بمعدات قتالية فحسب بل وعناصر من الفصائل السورية المعارضة الموالية لأنقرة.

المصدر: RT + وكالات