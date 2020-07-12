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248 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

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248 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا
Reuters
صوؤة أرشيفية
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سجلت ألمانيا 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

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9060 حالة وفاة بكورونا في ألمانيا منذ تفشي الوباء

وأفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأحد، بارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 198804.

وأظهرت بيانات المعهد ارتفاع عدد الوفيات بواقع ثلاث حالات إلى 9063 في المجمل.

وسجلت ألمانيا في اليوم السابق 378 إصابة، وست وفيات بفيروس كورونا. ووفقا لأحداث البيانات، تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس حول العالم 12.3 مليون إصابة، والوفيات أكثر من 556 ألفا.

المصدر: رويترز

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