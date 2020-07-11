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عقوبة السجن لبريطاني حاول سرقة الميثاق الأعظم

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عقوبة السجن لبريطاني حاول سرقة الميثاق الأعظم
Reuters Toby Melville
كاتدرائية سلزبوري
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أصدرت محكمة التاج في مدينة سلزبوري البريطانية أمس الجمعة حكما بسجن مواطن حاول سرقة نسخة من الميثاق الأعظم التاريخي من الكاتدرائية المحلية عام 2018.

وحسب الحكم الصادر، سيقضي المواطن المدعو مارك رويدن (47 عاما) أربع سنوات وراء القضبان، بتهمة محاولة سرقة الوثيقة التاريخية التي تعود إلى عام 1215، في خطوة غير قانونية ألحقت خسائر مادية بقيمة 14466 جنيه استرليني (أي نحو 18260 دولار).

ووقع الحادث في أكتوبر 2018، عندما تمكن رويدن من تفعيل نظام إنذار الحريق في كاتدرائية سلزبوري، واستغل الفوضى للتسلل إلى داخل المبنى، حيث حاول بواسطة مطرقة، كسر صندوق زجاجي محصن فيه الوثيقة التاريخية، وأمسكه مواطنون آخرون حاضرون في الموقع، دون وقوع أي إصابات بشرية.

ولم تتعرض الوثيقة العظمى المعروفة أيضا بـ"الماجنا كارتا" لأي ضرر جراء الحادث.

المصدر: بي بي سي

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