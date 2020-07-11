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طوكيو تشهد ارتفاعا متواصلا في الإصابات اليومية بكورونا

أخبار العالم

طوكيو تشهد ارتفاعا متواصلا في الإصابات اليومية بكورونا
AFP
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نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين يابانيين، أنه تم رصد 206 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما تكافح العاصمة طوكيو للتعامل مع عودة زيادة حالات الإصابة، بعد أن رفعت الحكومة حالة الطوارئ.

وسجلت طوكيو أكثر من 200 إصابة لليوم الثالث على التوالي، ويأتي ذلك بعد أن سجلت رقما قياسيا بلغ 243 حالة يوم الجمعة.

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ورغم ارتفاع الإصابات، أصرت الحكومة اليابانية، يوم الخميس على عدم وجود حاجة لإعادة فرض حالة الطوارئ في العاصمة. 

المصدر: رويترز

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