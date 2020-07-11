ميشيل أوباما تنشر شريط فيديو مؤثرا

نشرت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، فيديو مؤثرا على صفحتها عبر تطبيق "إنستغرام" لاقى إعجابا كبيرا من قبل متابعيها.

وعلقت ميشيل على الفيديو: "أنا فقط أحب هذا! داكوتا ودانيال على حق: نحن أقوياء".

وتظهر في الفيديو لحظات مؤثرة لأب وابنته، من ذوي البشرة السوداء، وهما يعزفان على البيانو ويدندنان بكلمات أغنية تعبر عن حبهما وفخرهما بلون بشرتهما.

وأشاد متابعوا ميشيل بالفيديو والمعنى السامي الذي تضمنه، خاصة في فترة تشهد فيها الولايات المتحدة جدلا كبيرا بسبب التصرفات العنصرية التي تمارس ضد ذوي البشرة السوداء.

المصدر: RT