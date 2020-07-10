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الصحة العالمية: انتشار كورونا عبر الهواء مبعث قلق لكن الرذاذ أكثر شيوعا

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الصحة العالمية: انتشار كورونا عبر الهواء مبعث قلق لكن الرذاذ أكثر شيوعا
Reuters Christopher Black/WHO
المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف.
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أكدت منظمة الصحة العالمية أن انتقال فيروس كورونا المستجد عبر الهواء مثل دائما مبعث قلق لديها، خاصة في المؤسسات الطبية.

وقالت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، خلال مؤتمر صحفي افتراضي اليوم الجمعة: "الانتقال عبر الهواء يمثل أحد سبل انتقال الفيروس التي أثارت قلقا لدينا منذ البداية، وخاصة في مؤسسات الرعاية الصحية".

وأوضحت كيرخوف أن الرذاذ الذي يحتوي على جزئيات الفيروس يمكن أن يبقى في الهواء لأجل أطول في المؤسسات الطبية.

وأكدت المسؤولة الصحية مع ذلك أن الرذاذ يمثل الوسيلة الأكثر شيوعا للفيروس على ما يبدو. 

ونشرت منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، تحديثا للتوجيهات بشأن انتقال فيروس كورونا أقر ببعض التقارير عن انتقال العدوى عبر الهواء، لكنه لم يصل إلى حد تأكيد أنه ينتشر عبر الهواء، وهو وسيلة انتقال لا يمكن منعها من خلال إجراءات التباعد الاجتماعي المنتشرة حاليا في أنحاء العالم.

المصدر: "رويترز"

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