وكيل الأزهر السابق: تحويل آيا صوفيا لمسجد يتنافى مع تعاليم الإسلام

أكد الوكيل السابق للأزهر، عباس شومان، أن التوجه التركي لتحويل كنيسة آيا صوفيا لمسجد لا يتفق مع الإسلام، ويتنافى مع تعاليمه السمحة التي تحترم دور العبادة لكل الديانات​​​.

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وقال شومان اليوم الجمعة إن: "الإسلام يحترم دور العبادة لمختلف الديانات، ولا يجوز تحويل الكنيسة لمسجد، مثلما لا يجوز تحويل المسجد لكنيسة، هذا المبدأ مرفوض في الفكر الأزهري، ويجب احترام دور العبادة لكل أتباع الديانات".

وأضاف: "ما يخص الإسلام فهو إسلامي، وما يخص المسيحية فهو مسيحي، وما يخص اليهودية فهو يهودي، هذا التصرف (التركي) مستفز وتصرف غير متفق مع تعاليم الإسلام التي عرفناها وطبقها سلفنا الصالح والذي عرف عنهم حرصهم على مقدسات الآخرين ورعايتها وعدم المساس بها".

وأثار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جدلا داخل تركيا وخارجها، بعد إعلانه عن نيته إعادة فتح آيا صوفيا للصلاة أمام المسلمين، بعد قرار تحويلها إلى متحف عام 1934، ومن المتوقع أن يصدر من المحكمة العليا التركية قرارا بهذا الشأن اليوم الجمعة.

المصدر: سبوتنيك