4 مدن صينية تحذر من وقوع كوارث

أصدرت 4 مدن مطلة على نهر يانغتسي بالصين تحذيرات على أعلى مستوى خلال اليومين الماضيين بعدما تسبب هطول أمطار غزيرة في انهيارات أرضية، مع احتمال فيضان النهر على ضفتيه في بعض أجزائه.

ويقول خبراء إن إصدار "الإنذارات الحمراء" في مدينتي شيانينغ وجينغتشو بإقليم هوبي، وفي مدينتي نانتشانغ وشانغراو بإقليم جيانغشي المجاور يبرز المخاطر التي تواجهها البلاد جراء الأحوال الجوية المتطرفة الناجمة عن تغير المناخ، وكذلك مخاطر الإفراط في مشروعات التنمية على السهول التي قد تغمرها مياه الفيضانات.

وهناك حوالي 140 شخصا بين قتيل ومفقود جراء العواصف الأخيرة، وقال تلفزيون الصين المركزي اليوم الجمعة إن الخسائر الاقتصادية من جراء الأمطار والفيضانات الأخيرة تجاوزت 60 مليار يوان (8.6 مليار دولار).

وأرجعت الصين ذلك إلى الأحوال الجوية غير المعتادة، بما فيها الرطوبة القادمة من بحر الصين الجنوبي والمحيط الهندي، لكنها قالت أيضا إن التغيرات المناخية على الأمد الطويل جعلت الأمر أكثر خطورة.

وفي شهر يونيو الماضي كان معدل هطول المطر أعلى بنسبة 13.5% عن المعتاد في هذا الموسم وفقا للبيانات الرسمية. وشهدت الصين زيادة بنسبة 20% في معدل هطول الأمطار الغزيرة منذ عام 1961 ، وفق هيئة الأرصاد الجوية.

وأبرزت دراسة جديدة أعدها باحثون في مدينة نانجينغ مخاطر ارتفاع درجات حرارة العالم على الاقتصاد الصيني، إذ أشارت إلى أن حجم الضرر الاقتصادي الناجم عن الفيضانات زاد إلى 25.3 مليار دولار سنويا خلال الفترة من 2006 إلى 2018، وهي زيادة بمقدار الثلث تقريبا عن المعدل السنوي خلال الفترة من 1984 إلى 2018.

وتوقع الباحثون أن يؤدي كل ارتفاع في درجات الحرارة بواقع 0.5 درجة مئوية إلى زيادة مقدارها 60 مليار دولار في الخسائر الناجمة عن الفيضانات سنويا.

المصدر: رويترز