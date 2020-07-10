الجيش الإسرائيلي يعتقل 3 أشخاص حاولوا التسلل من الحدود اللبنانبة ليلا

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال 3 أشخاص أثناء محاولتهم اجتياز السياج الحدودي مع لبنان، الليلة الماضية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة على "تويتر"، إن وحدات الاستطلاع رصدت في ساعات الليلة الماضية، "ثلاثة اشخاص مشتبه في محاولتهم اجتياز السياج على الحدود مع لبنان، حيث تمت مراقبتهم حتى وصول قوات جيش الدفاع التي اعتقلتهم واستجوبتهم في الميدان".

ولم يعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن هوية الأشخاص الذين اعتقلوا ومصيرهم، فيما تحدثت وسائل إعلام لبنانية أنه يُعتقد بأن الأشخاص الثلاثة سودانيون، وتم اعتقالهم عند السياج الحدودي بين مستوطنتي المطلة ومسكاف عام.

المصدر: وكالات