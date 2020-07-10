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بيونغ يانغ: لا يمكننا أن نتخلص من النووي

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بيونغ يانغ: لا يمكننا أن نتخلص من النووي
Reuters JORGE SILVA
كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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أعلنت كوريا الشمالية أنها لا تستطيع في الوقت الحالي التخلص من برنامجها النووي، مشيرة إلى أن هذه العملية تتطلب خطوات محددة من قبل الولايات المتحدة.

وجاء في بيان للمسؤولة الرفيعة في حزب العمال الحاكم في كورويا الشمالية، كيم يو جونغ، شقيقة زعيم البلاد كيم جونغ أون، نقلته وكالة الأنباء المركزية في الجمهورية: "الآن لا نستطيع القيام بالتخلص من النووي، لكن ذلك لا يعني أننا لن نقوم بذلك أبدا".

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وأضافت أن إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية يتطلب مختلف الخطوات الهامة من قبل الولايات المتحدة.

كما أكدت أن قمة جديدة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير ضرورية في الوقت الراهن.

المصدر: تاس

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