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وسائل إعلام إيرانية: سماع دوي انفجار غرب العاصمة طهران

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وسائل إعلام إيرانية: سماع دوي انفجار غرب العاصمة طهران
Reuters TASNIM NEWS AGENCY
موقع انفجار شمال طهران (30 يونيو 2020).
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أفادت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الخميس، بسماع دوي انفجار غرب العاصمة طهران.

وذكرت وكالة "مهر" و"وكالة أنباء التلفزيون الإيراني" أنه تم سماع دوي انفجار من ناحية بلدة کرمدرة قرب مدينة كرج في إقليم البرز وبلدة القدس غرب طهران، وأدى الحادث الذي لم يتم تحديد سببه بعد إلى انقطاع التيار الكهربائي.

وشهدت إيران خلال الأيام الماضية سلسلة تفجيرات هزت عدة مواقع بينها منشأة نطنز النووية.

وقال رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني، غلام رضا جلالي، إن طهران لا تستبعد عملا تخريبيا من قبل مجموعات المعارضة أو هجوما سيبرانيا من قبل الولايات المتحدة.

لكن مسؤولين إيرانيين آخرين اعتبروا أن الانفجارات نتجت عن هجمات تقف وراءها إسرائيل.

المصدر: وكالات

 

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