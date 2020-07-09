وسائل إعلام إيرانية: سماع دوي انفجار غرب العاصمة طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية نقلا عن ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الخميس، بسماع دوي انفجار غرب العاصمة طهران.

وذكرت وكالة "مهر" و"وكالة أنباء التلفزيون الإيراني" أنه تم سماع دوي انفجار من ناحية بلدة کرمدرة قرب مدينة كرج في إقليم البرز وبلدة القدس غرب طهران، وأدى الحادث الذي لم يتم تحديد سببه بعد إلى انقطاع التيار الكهربائي.

There are reports of “multiple explosions” heard west of #Tehran, near #Karaj, along with additional reports now circulating of power outages. Probably find a powerstation has gone boom again. — Aurora Intel - #StayHome (@AuroraIntel) July 9, 2020

وشهدت إيران خلال الأيام الماضية سلسلة تفجيرات هزت عدة مواقع بينها منشأة نطنز النووية.

وقال رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني، غلام رضا جلالي، إن طهران لا تستبعد عملا تخريبيا من قبل مجموعات المعارضة أو هجوما سيبرانيا من قبل الولايات المتحدة.

لكن مسؤولين إيرانيين آخرين اعتبروا أن الانفجارات نتجت عن هجمات تقف وراءها إسرائيل.

المصدر: وكالات