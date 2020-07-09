إسبر: لم أتلق أي تقارير عن "مكافآت روسية" لطالبان

أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أنه لم يتلق أي تقارير حول "المكافآت الروسية" المزعومة لحركة "طالبان" مقابل قتل جنود أمريكيين في أفغانستان.

وقال إسبر خلال جلسة استماع بمجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس: "حسبما أتذكر، لم أتلق أي تقارير تتحدث عن "مكافآت".

وردا على سؤال حول ما إذا كان إسبر سيخطر الرئيس دونالد ترامب في حال حصوله على مثل هذا التقرير، قال وزير الدفاع: "لو كان التقرير موثوق به... وتضمن مثل هذه العبارات وفي حال وصوله إلي... لاتخذنا خطوات بهذا الشأن".

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وأكد إسبر أن البنتاغون يولي اهتماما كبيرا لحماية العسكريين الأمريكيين حتى من دون مثل هذه التقارير.

وكانت وسائل إعلام أمريكية، وخاصة "نيويورك تايمز" قد نشرت تقارير ادعت فيا بأن روسيا دفعت "مكافآت" لعناصر "طالبان" مقابل قتل جنود أمريكيين.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، إن الاستخبارات الأمريكية تشكك في مصداقية تلك المعلومات.

من جانبه، قال الكرملين إن ما جاء في التقارير الصحفية بها الصدد "هراء مطلق".

كما نفت حركة "طالبان" الأفغانية صحة التقارير.

المصدر: نوفوستي