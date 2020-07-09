الصحة العالمية تشكل لجنة لمراجعة تعاملها مع جائحة "كوفيد-19"

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أنها ستشكل لجنة مستقلة لمراجعة تعاملها مع جائحة "كوفيد-19"، وكذلك تعامل الحكومات مع الوباء.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في اجتماع عبر الإنترنت مع ممثلي الدول أعضاء المنظمة البالغ عددها 194، إن "هيلين كلارك رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة وإلين جونسون سيرليف رئيسة ليبيريا السابقة، وافقتا على قيادة اللجنة واختيار أعضائها".

وأضاف: "من الواضح أن حجم هذا الوباء، الذي أثر تقريبا على كل شخص في العالم، يستحق تقييما ملائما، تقييما نزيها".

وأوضح تيدروس، أن "اللجنة ستقدم تقريرا مؤقتا أمام الاجتماع السنوي لوزراء الصحة في نوفمبر المقبل، ثم تقدم تقريرا جوهريا مطلع العام 2021".

وتابع: "هذا ليس تقريرا تقليديا سيتم التوقيع عليه ثم يوضع على الرف ليتراكم فوقه الغبار، إنه أمر نأخذه على محمل الجد".

من جهتها، قالت كلارك أمام اجتماع المنظمة اليوم الخميس، إن "المهمة ستكون صعبة للغاية".

بدورها، أكدت جونسون سيرليف: "نتطلع للقيام بكل ما في وسعنا للاستجابة لتحديات الوباء".

يذكر أن "رويترز" نشرت إحصائية تفيد بتسجيل أكثر من 12 مليون إصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم، وأن 548429 شخصا توفوا بسببه.

المصدر: "رويترز"