منظمة الصحة العالمية تقيّم استجابة الدول لوباء "كوفيد-19"

أعلن تيدروس أدهانوم جبريسوس أن منظمة الصحة العالمية ستجري تقييما مستقلا للاستجابة الدولية لـ "كوفيد-19" في أقرب فرصة وتقدم توصيات لتحسين مكافحته.



وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين 18 مايو 2020، في افتتاح الدورة 73 للجمعية العامة للرعاية الصحية المنعقد في جنيف، "لكي تكون الإجراءات والتدابير شاملة، علينا أن نعمل في جبهة واحدة مبنية على النية الحسنة. لذلك بالذات، سوف أجري تقييما مستقلا في أقرب وقت، من أجل تحليل الخبرة والاستفادة من الدروس وكذلك تقديم التوصيات اللازمة لتحسين التدابير الوطنية والعالمية في مجابهة الوباء ومكافحته".

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ووفقا له، يبقى خطر الوباء كبيرا ، مع عدم وجود وصفة بسيطة وموحدة لحماية السكان منه، باستثناء استخدام تدابير شاملة لتحديد وتتبع وعزل جميع الحالات المحتملة للفيروس ، وكذلك الحفاظ على المسافة والنظافة بين السكان.

وأضاف، "يحتاج العالم، إلى تعزيز النظم المالية والتنظيمية القائمة حاليا، بما فيها منظمة الصحة العالمية. لقد حان الوقت لإنشاء سلسلة قوية من التدابير المضادة للأوبئة، كل شيء بأيدينا، حيث يمكننا خلق عالم خال من الأوبئة. ولكن ينقصنا الالتزام وتخصيص الأموال الكافية، وهذا يجب أن يتغير".

المصدر: نوفوستي