بريطانيا تسجل 85 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الخميس، عن تسجيل 85 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد مقابل 126 في إحصائية أمس الأربعاء.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية بارتفاع حصيلة ضحايا الجائحة في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 85 حالة لتصل إلى مستوى 44602.

وتشهد بريطانيا تقلبات مستمرة في مؤشر الوفيات اليومية بفيروس كورونا، حيث سجلت في الإحصائية المنشورة يوم 5 يونيو 22 حالة، وفي 6 يونيو 16 حالة، وفي 7 يونيو 155 حالة، وفي 8 يونيو 126 حالة.

كما ذكرت وزارة الصحة أن عدد الإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد ارتفع بواقع 642 حالة ليبلغ 287621 حالة.

وفي غضون ذلك، ذكرت وكالة "رويترز" أن العدد العام للوفيات في بريطانيا بما في ذلك الحالات المشتبه بأنها ناجمة عن الجائحة تجاوز 55000.

وتعتبر بريطانيا الدولة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات جراء جائحة فيروس كورونا والثامنة من حيث حصيلة المصابين بالمرض.

المصدر: وكالات