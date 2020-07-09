كشف تفاصيل جديدة عن الإيطالي الذي روّج لـ"داعش" عبر الإنترنت

نشرت وسائل إعلام إيطالية تفاصيل جديدة عن المواطن الإيطالي المتهم بالترويج لتنظيم "داعش"عبر الإنترنت، مشيرة إلى أن أنه زار قطر والإمارات عام 2015.

ونقلت وكالة أنباء "نوفا"عن تقرير إيطالي أن نيكولا فيرارا الذي اعتقلته السلطات مؤخرا في مدينة ميلانو بسبب ترويجه لفكر "داعش"، تحوّل إلى التطرف في عام 2015، وكان يتواصل مع متطرفين آخرين.

وأفاد التقرير المذكور بأن فيرارا كان يتردد على مركز إسلامي في ميلانو يسمى "النور"، اغلب أعضائه من ذوي الأصول البنغالية.

ورصد التقرير أن التغيير الجذري في سلوك الرجل البالغ من العمر 38 عاما "بدأ بعد رحلات إلى قطر والإمارات في عام 2015 عندما كان تنظيم داعش في ذروة نشاطه.

وذُكر أيضا أن فيرارا بعد أن اعتنق الإسلام، "استخدم وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشر محتوى يمجد الاستشهاد والحرب المقدسة".

وكشف التقرير أن هذا المواطن الإيطالي كان قد انخرط في الخدمة العسكرية وفي القوات الجوية الإيطالية، وأنه شارك ضمن بعثة حفظ السلام في ألبانيا بين عامي 2001 و2002.



المصدر: نوفا