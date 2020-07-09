الخارجية الإيرانية تنفي احتجاز التحالف العربي سفينة محملة بالأسلحة الإيرانية كانت متجهة نحو اليمن

نفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، تنفي احتجاز التحالف العربي سفينة محملة بالأسلحة الإيرانية كانت متجهة نحو اليمن، ردا على تصريحات وزير خارجية أمريكا مايك بومبيو.

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي إن "الكذب وبث الكراهية أحد مبادئ السياسة الخارجية الأمريكية وبخاصة في الإدارة الحالية"، مشيرا إلى أن "إيقاف سفينة محملة بالسلاح الإيراني قرب اليمن مجرد اتهامات واهية لا أساس لها من الصحة".

وأضاف موسوي أن "الولايات المتحدة تسعى إلى اتهام طهران وتلفيق الأكاذيب ضدها، بعدما باتت تشعر أنها لن تحقق أهدافها في تمديد حظر التسلح على إيران في مجلس الأمن الدولي".

وتابع المتحدث قائلا إن "أمريكا والسعودية هما السبب الرئيس في مقتل آلاف اليمنيين بسبب الجوع وسوء التغذية الناجم عن الحصار لمدة 5 سنوات، وهما تعملان على توجيه اتهامات واهية لا أساس لها من الصحة إلى إيران للتهرب من مسؤولية ارتكابهما الجرائم في اليمن".

وكان بومبيو قال أمس الأربعاء إن "بلاده وحلفاءها صادروا الشهر الماضي سفينة تحمل أسلحة للحوثيين في اليمن".

ودعا مجلس الأمن الدولي إلى تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.

المصدر: RT