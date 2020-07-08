 
مباشر

بومبيو: على مجلس الأمن تمديد حظر الأسلحة على إيران

أخبار العالم

بومبيو: على مجلس الأمن تمديد حظر الأسلحة على إيران
Reuters
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o9pr

حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مجلس الأمن على تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، وقال إن بلاده وحلفاءها صادروا الشهر الماضي سفينة تحمل أسلحة للحوثيين في اليمن.

إقرأ المزيد
واشنطن تعلق على تصريح الحرس الثوري حول قواعده تحت الأرض
واشنطن تعلق على تصريح الحرس الثوري حول قواعده تحت الأرض

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية اليوم الأربعاء، إنه "يجب على مجلس الأمن تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران لمنع المزيد من الصراع في المنطقة."

وأضاف أنه "لا يمكن لأي شخص جاد أن يعتقد أن إيران ستستخدم أي سلاح تتلقاه لأغراض سلمية".

المصدر: رويترز 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا