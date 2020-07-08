بومبيو: على مجلس الأمن تمديد حظر الأسلحة على إيران

حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مجلس الأمن على تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، وقال إن بلاده وحلفاءها صادروا الشهر الماضي سفينة تحمل أسلحة للحوثيين في اليمن.

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وقال بومبيو في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية اليوم الأربعاء، إنه "يجب على مجلس الأمن تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران لمنع المزيد من الصراع في المنطقة."

وأضاف أنه "لا يمكن لأي شخص جاد أن يعتقد أن إيران ستستخدم أي سلاح تتلقاه لأغراض سلمية".

المصدر: رويترز