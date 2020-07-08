واشنطن تعلق على تصريح الحرس الثوري حول قواعده تحت الأرض

قالت الخارجية الأمريكية تعليقا على إعلان الحرس الثوري الإيراني عن قواعد صواريخ تحت الأرض على سواحل الخليج، إن إيران تشكل "أكبر خطر" في منطقة الشرق الأوسط.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية في تصريح لمجلة "نيوزويك" يوم الثلاثاء، إن "إيران تدعي بأنها تريد علاقات جيدة مع جيرانها، وفي الوقت ذاته تستمر بتهديدهم بمستويات أعلى من العنف".

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وتابع: "إيران تمثل أكبر خطر على الأمن والسلام في الشرق الأوسط".

واعتبر أن "مثل هذه التصريحات تظهر أن الحرس الثوري وقادته قوة مزعزعة للاستقرار في المنطقة".

وجاء ذلك ردا على إعلان قائد القوة البحرية بالحرس الثوري الإيراني علي رضا تنغسيري، أن إيران أسست قواعد صاروخية تحت الأرض على سواحل الخليج وخليج عُمان، تضم صواريخ أرض - بحر.

المصدر: نيوزويك