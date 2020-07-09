روحاني: نعاني لتأمين العملة الأجنبية

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن الضغوط الأمريكية على طهران تهدف لجعل إيران تعاني من مشكلات في تأمين العملة الأجنبية.

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ووأضاف روحاني، خلال افتتاح عدة مشاريع صناعية في أقاليم أصفهان وفارس وسيستان، اليوم الخميس عبر الفيديو، أن تذبذب أسعار العملات الأجنبية مؤخرا يعود إلى توقف الصادرات الإيرانية خلال الشهور الماضية، نتيجة إغلاق الحدود في ظل جائحة كورونا.

ودعا إلى زيادة الإنتاج والتصدير، معتبرا أن ذلك أحد وسائل السيطرة على أسعار العملات الأجنبية في البلاد.

وشدد الرئيس الإيراني، على ضرورة عودة العملة الصعبة من عائدات السلع المصدرة، إلى الدورة الاقتصادية في البلاد، والاستفادة منها لتوفير إحتياجات التوريد والانتاج، مشيرا إلى أن 20 مليار يورو ناجمة عن الصادرات، لم تعد إلى البنك المركزي، ومحذرا من أنه سيجري التعامل بالقانون مع التجار الذين لا يعيدون عائدات الصادرات.

وتأتي تصريحات الرئيس الإيراني، على وقع تهاوي سعر صرف الريال الإيراني في السوق السوداء، حيث يواصل تسجيل أرقام قياسية مقابل الدولار الأمريكي.

وتم تداول الدولار الواحد بأكثر من 22000 ريال إيراني في معاملات اليوم وأمس.

المصدر: RT