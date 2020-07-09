بسبب "التنمر".. أحد أهم الشهود في مساءلة ترامب يتقاعد من الجيش

قال ألكسندر فيندمان المساعد السابق بالبيت الأبيض، وأحد أهم الشهود في محاكمة الرئيس دونالد ترامب، إنه سيتقاعد من الجيش بعد تعرضه لـ"حملة تنمر وترهيب وانتقام" حسب محاميه.

وأكد فيندمان لوكالة "رويترز" قراره بالتقاعد وكتب على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "نتطلع (أنا وأسرتي) إلى المرحلة التالية من حياتنا".

وجاء في بيان صادر عن محامي فيندمان: "بعد أكثر من 21 عاما من الخدمة العسكرية، يتقاعد المقدم ألكسندر فيندمان اليوم بعد أن تبين أن مستقبله داخل المؤسسة التي خدمها بشكل دائم سيكون محدودا إلى الأبد".

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وقال المحامي: "من خلال حملة تنمر وترهيب وانتقام، حاول رئيس الولايات المتحدة إجبار فيندمان على الاختيار بين الالتزام بالقانون أو إرضاء الرئيس".

يذكر أن فيندمان أدلى بشهادة في نوفمبر الماضي، وصف فيها طلب ترامب من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي فتح تحقيق بشأن جو بايدن نائب الرئيس السابق ونجله هانتر، بأنه أمر غير لائق. وكان فيندمان يتولى آنذاك منصب كبير خبراء البيت الأبيض بشأن أوكرانيا.

وأبدى ترامب مرارا تذمره من شهادة فيندمان ووصفه بأنه متمرد.

المصدر: رويترز