تايلاند تشرّع الشراكة المدنية بين المثليين

وافق مجلس وزراء تايلاند، على مشروع قانون شراكة مدنية، يعترف بزواج المثليين ويضبط أحكامه.

وقالت راتشادا تاناديرك متحدثة الحكومة، إن "قانون الشراكة المدنية خطوة مهمة للمجتمع التايلاندي في تعزيز الحقوق المتساوية ودعم حقوق الأزواج من نفس الجنس في بناء الأسر والعيش كشركاء".

إذا تم تمريره من قبل البرلمان، فإن التشريع سيجعل تايلاند المركز الثاني في آسيا الذي يسمح بتسجيل الزواج من نفس الجنس، مع الأزواج القادرين على تبني طفل ويمنحون حقوق الميراث والملكية المشتركة.

تم تقديم مشروع القانون في عام 2018 لكن الهيئة التشريعية السابقة لم تتمكن من تمريره قبل انتخابات العام الماضي.

وأصبحت تايوان العام الماضي أول كيان في آسيا يشرع زواج المثليين، وقامت فيتنام بإلغاء تجريم حفلات زواج المثليين لكنها لا تعترف بالزواج من نفس الجنس.

المصدر: رويترز