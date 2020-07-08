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مقتل شخصين بانهيار صخري في النمسا

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مقتل شخصين بانهيار صخري في النمسا
Reuters
شرطة في النمسا - أرشيف -
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قال مايكل ميجيتش الرئيس المحلي لخدمة الإنقاذ النمساوية، إن شخصين لقيا حتفهما الأربعاء في انهيار صخري بمنطقة بيرن شوتسكلام وهي ممر جبلي يرتاده السياح في إقليم ستيريا بالنمسا.

وقال ميجيتش في تصريح لـ"رويترز" إن 7 أشخاص أصيبوا بجروح لكنه لم يورد مزيدا من التفاصيل.

ويعد بيرن شوتسكلام من أطول الممرات الجبلية في النمسا ويمكن الوصول إليه عبر ممرات خشبية.

وقالت شرطة الإقليم إن الموقع شهد تواجدا لخدمة الإنقاذ في الجبال والشرطة وخدمة الإطفاء والصليب الأحمر.

المصدر: رويترز

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