ترامب يجادل كبير خبراء الأوبئة الأمريكيين بشأن خطورة ازدياد تفشي كورونا في البلاد!

جادل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد، أنطوني فاوتشي، بشأن الوضع الخطير الذي تواجهه أمريكا، مع واصلة فيروس كورونا تفشيه في أرجائها.

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وأعلن ترامب الآتي من عالم المال والأعمال أنه لا يتفق مع تقييم كبير الأطباء فيما يخص قلقه من ازدياد تفشي الفيروس التاجي.

وقال مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية فاوتشي في تصريحات تم بثها مباشرة على "فيسبوك" و"تويتر"، الاثنين، إن "الوضع الحالي غير جيد حقا وخطير".

وتابع "لا نزال غارقين في الموجة الأولى" من الإصابات بكوفيد-19.

لكن ترامب أكد في مقابلة تلفزيونية الثلاثاء عدم اتفاقه مع فاوتشي، الشخصية الأبرز في فريق العمل التابع للبيت الأبيض لمكافحة الوباء.

وقال الرئيس في مقابلة تلفزيونية "أعتقد أننا في موقع جيد. لا أتفق معه".

وتابع ترامب: "قال الدكتور فاوتشي لا تضعوا الكمامات، والآن يقول ضعوها"، مضيفا أن الخبير الصحي "قال أمورا عديدة" اعتبرها نصائح سيئة.

وأضاف "قمنا بعمل جيد... أعتقد أننا سنكون في وضع جيد للغاية" في غضون بضعة أسابيع.

يذكر أن الوباء أودى بحياة بأكثر من 130 ألف شخص في الولايات المتحدة، في حصيلة تعد الأعلى في العالم حتى الآن بناء على الأرقام المطلقة. ويرتفع حاليا عدد الإصابات في جنوب وغرب البلاد بعدما أخذ المسؤولون في الولايات والمدن تخفيف القيود بحجة استعادة دورة الأعمال والتجارة.

وقلل ترامب مرارا ودوما من أهمية أعداد الإصابات المتزايدة، متذرعا بأنها نتيجة زيادة الفحوص وليس أكثر.

المصدر: "أ ف ب"