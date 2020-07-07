ترامب يعلن أنه سيضغط على حكام الولايات لفتح المدارس في الخريف

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، إنه سيضغط على حكام الولايات الأمريكية لفتح المدارس في فصل الخريف المقبل.

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وأكد ترامب أنه سيضغط على حكام الولايات لفتح المدارس في الخريف على الرغم من الزيادة المطردة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.

وقال ترامب في حدث في البيت الأبيض لمناقشة إعادة فتح المدارس، إن بعض الأشخاص يريدون إبقاء المدارس مغلقة لأسباب سياسية.

وقال ترامب: "مستحيل، لذا سنضغط بشدة على المحافظين وعلى الجميع لفتح المدارس".

المصدر: رويترز