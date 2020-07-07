الصحة العالمية تقر لأول مرة بظهور "دليل" على احتمال انتقال كورونا عبر الهواء

اعترفت منظمة الصحة العالمية لأول مرة بظهور "دليل" على احتمال انتشار كورونا عبر جسيمات صغيرة جدا في الهواء، بعد يومين من حث علماء لها على تحديث إرشاداتها حول كيفية انتشار كوفيد-19.

وقالت الخبيرة بالمنظمة بينيديتا إليغرانتسي في مؤتمر صحفي في جنيف، إن "المنظمة تعتقد أنها كانت منفتحة على الأدلة على طرق انتقال الفيروس المستجد".

ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، مقالا السبت الماضي، ذكرت فيه، أن "239 عالما في أكثر من 30 دولة طرحوا الأدلة في رسالة مفتوحة إلى المنظمة، قالوا فيها إنه (تبين أن الجسيمات التي تخرج مع الزفير يمكن أن تصيب الأشخاص الذين يستنشقونها)".

وتواجه منظمة الصحة العالمية انتقادات بشأن استجابتها وتعاملها مع فيروس كورونا، وكذلك دعوات بالإصلاح وتهديد أمريكي بقطع التمويل والانسحاب بالكامل.

المصدر: "رويترز"