200 عالم يوجهون رسالة إلى منظمة الصحة العالمية

طالب أكثر من 200 عالم من 30 دولة، منظمة الصحة العالمية، أن تأخذ على محمل الجد إمكانية انتشار فيروس كورونا المحمول جوا، مع ارتفاع أعداد الحالات حول العالم وخاصة في الولايات المتحدة.

ونشرت صحيفة واشنطن بوست الرسالة، التي كتب فيها 239 عالما وبعثوها إلى المنظمة العالمية تحت عنوان "حان الوقت لمعالجة انتقال Covid-19 المحمول جوا"، والتي حاول فيها الموقعون رفع مستوى الوعي حول ما يقولون إنه "دليل متزايد على أن الفيروس يمكن أن ينتشر في الداخل من خلال الهباء الجوي الذي يبقى في الهواء، ويمكن أن يكون معديا حتى بكميات أقل مما كان يعتقد في السابق".

وأشاروا، إلى أن معظم المبادئ التوجيهية للصحة العامة ركزت في السابق على تدابير المسافات الاجتماعية، وغسل اليدين بانتظام والاحتياطات لتجنب رذاذ العطاس والسعال، لكن الموقعين أكدوا احتمالية انتشار الفيروس عن طريق الهواء، وأن هذا الأمر لم يكن موضع اهتمام من قبل مؤسسات الصحة العامة مثل منظمة الصحة العالمية.

وتواجه منظمة الصحة العالمية انتقادات بشأن استجابتها وتعاملها مع فيروس كورونا، وكذلك دعوات بالإصلاح وتهديد أمريكي بقطع التمويل والانسحاب بالكامل.

وفي السياق، أكد خبراء، أن "لجوء العلماء إلى ورقة للضغط على منظمة الصحة العالمية أمر غير معتاد، ومن المرجح أن يجدد الأمر الأسئلة حول أهداف المنظمة ورسالتها".

من جهته، قال أستاذ قانون الصحة العالمية في جامعة "جورج تاون" لورنس جوستين، إن "مصداقية منظمة الصحة العالمية يتم تقويضها من خلال الرسائل المربكة، بما في ذلك الانتشار بدون أعراض، واستخدام الأقنعة، والانتقال المحمول جوا".

وأشاد جوستين بمنظمة الصحة العالمية لاستضافتها إحاطات إعلامية منتظمة، مشيرا إلى أن المنظمة في موقف صعب لأنها "يجب أن تقدم توصيات للعالم بأسره، وتشعر أنها بحاجة إلى دليل علمي لا يمكن دحضه قبل أن تصل إلى استنتاج".

المصدر: "وكالات"