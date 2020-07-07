رقصة علنية جريئة لفتاة في إيران تقودها مع الفرقة الموسيقية إلى السجن

اعتقلت الشرطة الإيرانية أعضاء فرقة موسيقية، بعد أن نشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو قصيرا لفتاة ترقص على أنغام عزف موسيقي محلي في أحد شوارع مدينة إيلام غرب إيران.

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وقال النائب العام في مدينة إيلام أفشار خسروي، إنه تم اعتقال الفرقة بتهمة "خرق الضوابط الثقافية والصحية" مؤكدا أنه تم تسليم الفرقة والفتاة إلى السلطات القضائية التي أدت الرقصة على مرأى ومسمع المواطنين.

وجاء اعتقال الفتاة والفرقة، بعد ساعات من إصدار لجنة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" بيانا نددت فيه برقص الفتاة في الشارع أمام عامة الناس، معتبرة ذلك "انتهاكا للقيم والثقافة الإسلامية".

وجاء في البيان أن "حركات الفتاة بعيدة عن القيم الإسلامية والثورية، وتشكل إهانة لمشاعر أهالي المدينة المؤمنين"، داعيا الشرطة إلى التصدي إلى مثل هذه "الحركات القبيحة".

المصدر:RT