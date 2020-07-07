نائب تركي معارض: ما فعلتموه بخريطة العراق سيعود علينا بالمثل!

نشرت مديرية الاتصالات بالرئاسة التركية على حسابها في "تويتر" خريطة أظهرت من خلالها "الوضع العام في العراق حتى 6 يوليو 2020"، الأمر الذي أثار حفيظة نائب معارض.

وحذر أيتون تشيراي، النائب بحزب "الخير"، ورئيس لجنة سياسات الأمن الوطني به، من خطورة الإجراء، مشيرا إلى أن نشر رئاسة الاتصالات خريطة مقسمة للعراق، من شأنها أن تعطي شرعية لجهات رسمية في دول أخرى، لنشر خرائط مماثلة لتركيا ذاتها.

Eski bir bürokrat olarak samimi uyarımdır:

Devlet görevi olanların bölünmüş Irak haritası paylaşımları çok tehlikelidir. Çünkü;

1. Irak'ın bütünlüğü tezimize zarar verir.

2. Başka resmi kaynakların bölünmüş Türkiye haritaları yayınlamasına meşruiyet kazandırırsınız. https://t.co/K568Ysq9p4 — Aytun Çıray (@TCAytunCiray) July 6, 2020

وشدد تشيراي في تغريدة على حسابه في "تويتر" على أن نشر خريطة مقسمة للعراق يتعارض مع موقف تركيا المعلن عن تمسكها بوحدة الأراضي العراقية.

ورأى السياسي التركي المعارض أن نشر جهة رسمية مثل هذه الخريطة، أمر في غاية الخطورة.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن مديرية الاتصالات بالرئاسية التركية نشرت خريطة للعراق أظهرت من خلالها المواقع التي تتمركز بها القوات التركية في شمال العراق حتى تاريخه، إضافة إلى مواقع حزب العمال الكردستاني.

المصدر: cumhuriyet