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فاوتشي: الوضع مع فيروس كورونا في أمريكا خطير!

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فاوتشي: الوضع مع فيروس كورونا في أمريكا خطير!
Reuters Jonathan Bachman
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حذر أنتوني فاوتشي، كبير مسؤولي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، من أن "ضع جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد خطير جدا ويتعين التعامل معه بشكل فوري".

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وقال إن تفشي الفيروس "غير جيد في الحقيقة"، في الوقت الذي تواصل فيه عشرات الولايات الأمريكية تسجيل معدلات إصابة غير مسبوقة بالفيروس بشكل يومي.

وقال فاوتشي خلال محادثة تم بثها بشكل مباشر على شبكة الإنترنت مع رئيس المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، فرانسيس كولينز إن "الوضع خطير جدا ويتعين التعامل معه بشكل فوري".

وذكر أن الولايات المتحدة مازالت تواجه الموجة الأولى من الفيروس.

وأضاف أنه يتعين على الشباب توخي المزيد من الحرص، في ظل وجود مؤشرات على أن الأشخاص دون سن الأربعين يمثلون شرائح أكبر من المصابين بالفيروس، وحذر من أن هؤلاء الأشخاص يمكن أن ينشروا الفيروس، وأن الشباب غير محصنين من هذا المرض الخطير.

وأوضح أن "الشباب لا يجب أن يشعروا أنهم محصنون من العواقب الوخيمة.. فمن الممكن أن يمرضوا بشكل خطير".

وردا على سؤال بشأن رؤيته للوضع بشكل عام مع وباء كوفيد 19 الناجم عن الإصابة بالفيروس التاجي؟، أجاب فاوتشي: "الوضع الراهن في الحقيقة غير جيد"على الإطلاق.

المصدر: وكالات

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