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بعد وزير الخارجية.. إصابة وزير الصحة الباكستاني بـ"كوفيد-19"

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بعد وزير الخارجية.. إصابة وزير الصحة الباكستاني بـ
Reuters Akhtar Soomro
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أعلن وزير الدولة الباكستاني لشؤون الصحة، ظفر مرزا، اليوم الاثنين، عن تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد المعروف بـ"كوفيد-19"، ليصبح ثاني عضو في مجلس الوزراء يصاب بالوباء خلال أيام.

وأكد مرزا في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" أن نتائج فحص "كوفيد-19" الذي خضع له جاءت إيجابية، لافتا إلى ظهور أعراض المرض المتوسطة لديه.

وذكر الوزير أنه يدخل الحجر الصحي المنزلي، ويتخذ إجراءات وقائية بناء على التوصيات الحكومية.

وجاء ذلك بعد إعلان وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الجمعة الماضي عن إصابته بـ"كوفيد-19".

وسجلت في باكستان حتى الآن 231813 إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19"، منها 4762 وفاة.

وقرر رئيس الوزراء عمران خان الامتناع عن فرض إجراءات الإغلاق الصارمة ومضى في تخفيف القيود القائمة.

المصدر: RT + أسوشيتد برس

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