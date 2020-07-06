بعد وزير الخارجية.. إصابة وزير الصحة الباكستاني بـ"كوفيد-19"

أعلن وزير الدولة الباكستاني لشؤون الصحة، ظفر مرزا، اليوم الاثنين، عن تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد المعروف بـ"كوفيد-19"، ليصبح ثاني عضو في مجلس الوزراء يصاب بالوباء خلال أيام.

وأكد مرزا في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" أن نتائج فحص "كوفيد-19" الذي خضع له جاءت إيجابية، لافتا إلى ظهور أعراض المرض المتوسطة لديه.

وذكر الوزير أنه يدخل الحجر الصحي المنزلي، ويتخذ إجراءات وقائية بناء على التوصيات الحكومية.

<327> I have tested positive for COVID-19. Under med advice I have isolated myself at home & taking all precautions. I have mild symptoms. Please keep me in your kind prayers. Colleagues, keep up the good work! You are making a big difference & I am proud of you. — Zafar Mirza (@zfrmrza) July 6, 2020

وجاء ذلك بعد إعلان وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الجمعة الماضي عن إصابته بـ"كوفيد-19".

وسجلت في باكستان حتى الآن 231813 إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19"، منها 4762 وفاة.

وقرر رئيس الوزراء عمران خان الامتناع عن فرض إجراءات الإغلاق الصارمة ومضى في تخفيف القيود القائمة.

المصدر: RT + أسوشيتد برس