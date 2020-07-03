 
مباشر

إصابة وزير خارجية باكستان بفيروس كورونا

أخبار العالم

إصابة وزير خارجية باكستان بفيروس كورونا
Reuters
وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o8gd

أعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي ثبوت إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد أيام من مشاركته في اجتماع مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد.

وقال عبر حسابه في "تويتر" اليوم الجمعة: "ظهر اليوم شعرت بحمى طفيفة فبادرت إلى عزل نفسي على الفور في المنزل، والآن جاءت نتيجة اختباري لكوفيد-19 إيجابية".

وأضاف أنه يشعر نفسه "قويا ونشطا" وسيواصل أداء مهامه من المنزل.

وفي الأيام القليلة الماضية، خالط قريشي رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في البرلمان وخلال اجتماع حكومي الأربعاء.

كما حضر اجتماعا مع المبعوث الأمريكي خلال زيارته لباكستان لبحث عملية السلام الأفغانية.

وطال المرض عددا من المسؤولين الرفيعين في باكستان بينهم وزير السكك الحديدية شيخ رشيد، ورئيس مجلس النواب أسد قيصر.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا