إصابة وزير خارجية باكستان بفيروس كورونا

أعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي ثبوت إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد أيام من مشاركته في اجتماع مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد.

وقال عبر حسابه في "تويتر" اليوم الجمعة: "ظهر اليوم شعرت بحمى طفيفة فبادرت إلى عزل نفسي على الفور في المنزل، والآن جاءت نتيجة اختباري لكوفيد-19 إيجابية".

وأضاف أنه يشعر نفسه "قويا ونشطا" وسيواصل أداء مهامه من المنزل.

This afternoon I felt a slight fever and immediately quarantined myself at home. I have now tested positive for Covid 19. By the grace of Allah, I feel strong and energetic. I will continue to carry on my duties from home. Please keep me in your prayers. — Shah Mahmood Qureshi (@SMQureshiPTI) July 3, 2020

وفي الأيام القليلة الماضية، خالط قريشي رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في البرلمان وخلال اجتماع حكومي الأربعاء.

كما حضر اجتماعا مع المبعوث الأمريكي خلال زيارته لباكستان لبحث عملية السلام الأفغانية.

وطال المرض عددا من المسؤولين الرفيعين في باكستان بينهم وزير السكك الحديدية شيخ رشيد، ورئيس مجلس النواب أسد قيصر.

المصدر: رويترز