إندونيسيا تسجل 70 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في إندونيسيا، اليوم الاثنين، عن تسجيل 70 وفاة جديدة بفيروس كورونا في تراجع لهذا المؤشر الذي بلغ في إحصائية أمس الأحد 82 حالة.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان، بارتفاع عدد ضحايا جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 70 حالة ليصل إلى مستوى 3241 وفاة.

وتشهد إندونيسيا في الأيام الأخيرة ارتفاعا ملموسا للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، ووصل هذا المؤشر السبت الماضي إلى 53 حالة ليبلغ مؤشرا قياسيا في إحصائية أمس الأحد بـ80 متوفيا.

كما ذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 1209 إصابات جديدة خلال اليوم الماضي مقابل 1447 في معطيات السبت و1607 الأحد، ليصل العدد الإجمالي للحالات إلى 64958.

وأعلنت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس في البلاد ارتفع بواقع 814 حالة جديدة ليصل إلى 29919 شخصا.

المصدر: وكالات