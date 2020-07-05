المجلس الهندي للبحوث الطبية يعلن أنه سيطرح لقاحا لكورونا منتصف الشهر المقبل

أعلن المجلس الهندي للبحوث الطبية (ICMR)، الأحد، عزمه إطلاق لقاح للوقاية من "كوفيد - 19" بحلول 15 أغسطس المقبل.

وكتب المدير العام للمجلس، بالرام بهارجافا، في رسالة إلى 13 معهدا متخصصا بتجارب اللقاحات، أن "هيئة الأبحاث الصحية الأساسية تريد إجراء تجارب لقاح سريعة لمرشح لقاح كوفيد، والذي شاركت في إنتاجه شركة (بي بي آي أل) ومقرها حيدر آباد".

وأشار المجلس الهندي للأبحاث الطبية، إلى أن الرسالة "استهدفت تقليص الروتين الحكومي غير الضروري دون تجاوز أي عملية ضرورية، والتعجيل بتجنيد المشاركين".

من جهته، قال المتحدث باسم المجلس الهندي للأبحاث الطبية، لوكيش شارما، إن "كل شيء يعتمد على نتائج التجارب السريرية".

وتطور هذا اللقاح بشكل مشترك شركة بهارات للتكنولوجيا الحيوية (بهارات بيوتك) الهندية والمجلس الهندي للأبحاث الطبية.

وأثار الجدول الزمني الذي حدده المجلس الهندي للأبحاث الطبية انتقادات من خبراء الصحة بالهند والذين أبدوا قلقهم من سرعة الاختبارات.

ويأتي الإعلان في الوقت الذي سجلت في الهند 697836 إصابة بالفيروس، و19700 وفاة، وتحتل المركز الثالث عالميا.

المصدر: "وكالات"