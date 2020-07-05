هزة أرضية بقوة 5.5 درجة تضرب ساحل ألاسكا

ضربت هزة بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر ساحل ولاية ألاسكا الأمريكية صباح اليوم، دون وقوع أضرار أو إصابات.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية وقعت الهزة في الساعة الثامنة والدقيقة 53 بالتوقيت المحلي على بعد 219 كيلومترا جنوب ساند بوينت، وعلى عمق عشرة كيلومترات من سطح الأرض.

Mw=5.6, SOUTH OF ALASKA (Depth: 7 km), 2020/07/05 08:53:35 UTC - Full details here: https://t.co/WunFqfISdvpic.twitter.com/w3824EmQsc — Earthquakes (@geoscope_ipgp) July 5, 2020

وذكر موقع حكومة الولاية الإلكتروني أن ألاسكا تشهد في المتوسط هزة واحدة قوتها ما بين سبع وثماني درجات كل عام منذ سنة 1900، مشيرا إلى أن الولاية تتعرض للهزات أكثر من أي منطقة أخرى في الولايات المتحدة.

المصدر: سبوتنيك