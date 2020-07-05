 "تيك توك" قد يخسر مليارات الدولارات

يواجه تطبيق "تيك توك"، خسائر فادحة بسبب مجموعة قراصنة "أنونيموس"، التي دعت المستخدمين إلى حذف التطبيق على الفور.

وذكر تقرير على موقع "تايمز أوف إنديا"، أن التطبيق قد يواجه خسائر فادحة تزيد عن 6 مليارات دولار، بعد نشر القراصنة تغريدة على تويتر، حذرت جميع مستخدمي التطبيق الصيني، وطلبت منهم حذفه من هواتفهم حفاظا بياناتهم.

Delete TikTok now; if you know someone that is using it explain to them it is essentially malware operated by the Chinese government running a massive spying operation. https://t.co/J7N9FS7PvG — Anonymous (@YourAnonCentral) July 1, 2020

وقالت مجموعة القرصنة: "التطبيق عبارة عن برنامج ضار صيني، يجب تحذير الجميع بشأنه، لأنه يجمع بيانات حول نوع وحدة المعالجة المركزية، واستخدام الذاكرة ومساحة القرص ومعرفات الأجهزة بالنسبة لجميع مستخدميه".

وحازت تغريدة "أنونيموس" على إعجاب نحو 80 ألف شخص، وقام ما يقرب من 45 ألفا بإعادة نشر التغريدة على "تويتر".

المصدر: سبوتنيك