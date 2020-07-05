إندونيسيا تسجل ارتفاعا قياسيا للوفيات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في إندونيسيا، اليوم الأحد، عن تسجيل حصيلة قياسية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا على أساس يومي، حيث تم رصد 82 حالة جديدة.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان، بارتفاع عدد ضحايا جائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 82 حالة ليصل إلى مستوى 3171 وفاة.

ويمثل هذا الرقم حصيلة قياسية للوفيات اليومية بعدوى فيروس كورونا "COVID-19" في إندونيسيا، ويشير إلى ارتفاع ملموس لهذا المؤشر الذي بلغ في الإحصائية السابقة المنشورة يوم أمس السبت 53 حالة.

كما ذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 1607 إصابات جديدة خلال اليوم الماضي مقابل 1447 في معطيات السبت، ليصل العدد الإجمالي للحالات إلى 63749، بينما يبلغ عدد المتعافين من الفيروس في البلاد 29105 أشخاص.

المصدر: وكالات