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حريق في محطة "مدحج زرغان" للغاز في مدينة الأهواز جنوب غرب إيران

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حريق في محطة
Globallookpress
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اندلع اليوم حريق في محطة "مدحج زرغان" للغاز في مدينة الأهواز جنوب غرب إيران.

وقال إبراهيم قنبري رئيس دائرة الإطفاء في محافظة الأهواز إن الحريق في المحطة وقع نتيجة انفجار أحد محولات الكهرباء فيها. ورجح قنبري أن يكون انفجار المحول ناجما بدوره عن ارتفاع درجات حرارة الطقس.

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وأضاف قنبري أنه تم إرسال خمس سيارات إطفاء و15 رجل إنقاذ لإخماد الحريق، ولا تتوفر معلومات حول مساحة الحريق.

من جانبه قال مصطفى رجبي مشهدي المتحدث باسم صناعة الكهرباء الإيرانية إن "لم يحدث أي انفجار في محطة زرغان، والحريق ناجم عن تماس في أحد محولات المحطة".
 وقال إن الحريق اندلع حوالي الساعة 15:27 وتمكن رجال الإطفاء من إخماده في غضون 20 دقيقة.

وأوضح أن" وحدة البخار في المحطة تعمل حالياً، لكن وحدة الغاز تعطلت، وسيتم إعادتها للعمل بعد إجراء عمليات الإصلاح والصيانة".

وأشار إلى أن الحريق في المحطة تسبب بقطع الكهرباء عن مناطق واسعة في مدينة الأهواز لفترة وجيزة.

وهذا هو الحادث الثالث على الأراضي الإيرانية خلال أسبوع إذ سبقه انفجار مخازن غاز قرب مقر وزارة الدفاع الأسبوع الماضي تلاه انفجار في مبنى تابع لمحظة نطنز النووية".

المصدر:RT

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