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أول صورة لروحاني وهو يرتدي الكمامة

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أول صورة لروحاني وهو يرتدي الكمامة
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نشر الإعلام الإيراني أول صور للرئيس حسن روحاني وهو يرتدي كمامة، وذلك بعد اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اليوم السبت.

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روحاني يعلن عن إلزام الإيرانيين بالكمامة في الأماكن المغلقة ابتداء من الغد
روحاني يعلن عن إلزام الإيرانيين بالكمامة في الأماكن المغلقة ابتداء من الغد

وفي هذا الاجتماع أعلن روحاني عن إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة الحكومية والخاصة اعتبارا من يوم غد الأحد.

وطلب من الدوائر الحكومية والخاصة الامتناع عن تقديم الخدمات لأي مواطن لا يرتدي الكمامة، منوها بأنه سيتم تسجيل غياب بحق كل موظف لا يرتديها في مكان عمله.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس الجمعة أن ثمانية من بين 31 إقليما إيرانيا تعتبر من المناطق ذات اللون الأحمر، مما يعني أن كورونا آخذ في الزيادة.

أول صورة لروحاني وهو يرتدي الكمامة
أول صورة لروحاني وهو يرتدي الكمامة

المصدر: RT

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