روحاني يعلن عن إلزام الإيرانيين بالكمامة في الأماكن المغلقة ابتداء من الغد

أعلن الرئیس الإيراني حسن روحاني اليوم خلال اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة كورونا عن إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة الحكومية والخاصة اعتبارا من يوم غد الأحد.



وطلب من الدوائر الحكومية والخاصة الامتناع عن تقديم الخدمات لأي مواطن لا يرتدي الكمامة، منوها بأنه سيتم تسجيل غياب بحق كل موظف لا يرتدي الكمامة في مكان عمله.

وقال روحاني: الإصابة بكورونا ليست عارا وعلى المواطنين الإعلان عن إصاباتهم من دون خجل، مشيرا إلى أن الإعلان عن الإصابة بفيروس كورونا واجب ديني على كل مصاب.

وأكد روحاني أنه ستتم معاقبة أي مكان عمل لا يراعي البروتوكولات الصحية بالإغلاق لمدة أسبوع.