مصرع حوالي 60 شخصا في شمال شرق الهند بسبب الفيضانات

لقي ما لا يقل عن 60 شخصا، مصرعهم في الأسبوع الماضي في ولاية آسام شمال شرق الهند، بسبب الفيضانات الشديدة الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة.

وقالت قناة NDTV اليوم السبت، إن الكوارث الطبيعية، أثرت بدرجة أو بأخرى على 20 من أصل 27 منطقة في هذه الولاية.

وارتفع مستوى المياه في نهر براهمابوترا وروافده، ليتخطى المستويات الحرجة. ويتواجد في منطقة الفيضانات حاليا، أكثر من 1.3 مليون شخص، وغمرت المياه 1636 قرية وبلدة.

من جانبها، قامت حكومة الولاية الهندية المذكورة، بتنظيم ونشر أكثر من 150 مخيما للمتضررين من الفيضانات.

وأشارت القناة التلفزيونية، إلى أن السلطات المحلية، تقوم بتوزيع الأرز والحبوب والسلع الأساسية، على سكان المناطق المتضررة.

المصدر: تاس