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كندا: العسكري الذي اقتحم منطقة إقامة ترودو يواجه 22 تهمة

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كندا: العسكري الذي اقتحم منطقة إقامة ترودو يواجه 22 تهمة
Reuters Patrick Doyle
بوابة مقر إقامة رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو
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أعلنت الشرطة الكندية اليوم الجمعة، أن العسكري المسلح الذي اقتحم بشاحنته بوابات منطقة إقامة رئيس الوزراء جاستن ترودو في أوتاوا، تصرف بمفرده ويواجه الآن 22 تهمة.

وقالت الشرطة: "المشتبه به يدعى كوري هورين (46 عاما)، وقاد الشاحنة مسافة ألفي كيلومتر من إقليم مانيتوبا في وسط البلاد إلى أوتاو، وتم إلقاء القبض عليه في وقت لاحق دون وقوع أي حادث".

ولم يكن رئيس الوزراء موجودا في مسكنه وقت وقوع الحادث صباح أمس الخميس.

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ويقيم ترودو وأفراد أسرته في منزل كبير ضمن مجمع "ريدو هول"، وهو مقر الإقامة الرئيسي للحاكمة العامة جولي باييت.

المصدر: "رويترز"

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