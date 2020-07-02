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الشرطة الكندية تلقي القبض على مسلح قرب منزل رئيس الوزراء

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الشرطة الكندية تلقي القبض على مسلح قرب منزل رئيس الوزراء
facebook.com/RideauHall
قصر "ريدو هول" في أوتاوا، مقر إقامة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وممثلي التاج البريطاني
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نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين كنديين أن الشرطة ألقت القبض على رجل مسلح بعدما دخل منطقة في العاصمة أوتاوا يقيم فيها رئيس الوزراء جاستن ترودو.

ويقيم ترودو وأفراد عائلته في منزل كبير يقع ضمن مجمع "ريدو هول" في أوتاوا وهو مقر الإقامة الرئيسي للحاكمة العامة جولي باييت الممثلة الرسمية للملكة إليزابيث. وتبلغ مساحة المجمع 88 فدانا.

وقالت الشرطة الكندية عبر "تويتر": "تمكن رجل مسلح من دخول المجمع...لم يكن رئيس الوزراء ولا الحاكمة العامة داخله وقت وقوع الحادث".

وأضافت: "ألقي القبض على الرجل دون وقوع أي حادث. إنه الآن في الحجز ويخضع للاستجواب".

المصدر: رويترز

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