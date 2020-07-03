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الصين ترد على زيارة مودي الحدودية

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الصين ترد على زيارة مودي الحدودية
Reuters PRESS INFORMATION BUREAU
مودي يلتقي قادة الجيش الهندي عند الحدود مع الصين
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قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي ردا على زيارة نارينديرا مودي رئيس وزارء الهند إلى منطقة الحدود بين البلدين، إنه يجب ألا يشارك أي طرف في الإجراءات التي تؤدي إلى تصعيد التوتر.

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مودي يزور الحدود الهندية مع الصين بالزي العسكري
مودي يزور الحدود الهندية مع الصين بالزي العسكري

وشددت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، على ضرورة أن تعمل الصين والهند من أجل تعزيز التنسيق لدعم السلام في منطقتهما الحدودية.

وكان مودي، زار اليوم منطقة لاداخ بشمال الهيمالايا بعد أسابيع من اشتباك القوات الهندية والصينية على الحدود المتنازع عليها هناك، ما أدى إلى تصاعد التوتر بين البلدين.

ونشرت وسائل الإعلام صورا لمودي مرتديا الزي العسكري خلال لقائه قادة الجيش في المنطقة الحدودية.  

وتبادلت الهند والصين اللوم على الاشتباك في وادي جالوان في 15 يونيو، حيث قتل 20 جنديا هنديا وأصيب ما لا يقل عن 76 آخرين.

وبينما لم تكشف الصين عن عدد الخسائر التي لحقت بقواتها، يتعرض رئيس الوزراء الهندي لضغوط للرد على ما تعتبره الهند توغلات صينية.

المصدر: رويترز

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