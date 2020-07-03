مودي يزور الحدود الهندية مع الصين بالزي العسكري

توجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى منطقة لاداخ بشمال الهيمالايا اليوم الجمعة، بعد أسابيع من التوتر بين العملاقين الآسيويين على خلفية اشتباك حدودي.

وقال مسؤولون إن مودي وصل جوا إلى المنطقة بعد أسابيع من اشتباك القوات الهندية والصينية على الحدود المتنازع عليها هناك، مما أدى إلى تصاعد التوتر بين البلدين.

Reuters PRESS INFORMATION BUREAU

وأظهرت صور نشرتها وكالة "أيه.إن.آي" مودي وقد التقى مع قوات في قاعدة بمنطقة نيمو في لاداخ، يرافقه رئيس أركان الجيش الجنرال بيبين روات وقائد الجيش الجنرال مانوج موكوند نارافان.

Reuters ANI

وتبادلت الهند والصين اللوم على الاشتباك في وادي جالوان في 15 يونيو، حيث قتل 20 جنديا هنديا وأصيب ما لا يقل عن 76 آخرين.

وبينما لم تكشف الصين عن عدد الخسائر التي لحقت بقواتها، يتعرض رئيس الوزراء الهندي لضغوط للرد على ما تعتبره الهند توغلات صينية.

وحشدت الجارتان المسلحتان نوويا قوات على طول حدود لا يزال معظمها محل نزاع، وتستمر المحادثات العسكرية والدبلوماسية من أجل نزع فتيل المواجهة.

المصدر: رويترز