كوريا الجنوبية تستخدم عقار "ريمديسيفير" لعلاج مرضى "كوفيد- 19"

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، أنها بدأت استخدام عقار "ريمديسيفير" في علاج اثنين من المصابين بفيروس كورونا الجديد، وذلك للمرة الأولى.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن "الدواء الذي طورته شركة (غيلياد ساينسز) الأمريكية، سيستخدم لعلاج مرضى كوفيد-19 من الحالات الحرجة".

ووافقت وزارة سلامة الغذاء والدواء في كوريا الجنوبية على استخدام "ريمديسيفير" لعلاج كوفيد-19 في يونيو الماضي، مما سمح باستيراد العقار.

وتبرعت الشركة المصنعة للدواء بالدفعة الأولى من المضاد الفيروسي وتخطط المراكز الكورية لبدء المحادثات لشراء المزيد من العقار الشهر المقبل، مع عدم الكشف عن تفاصيل الكمية المستوردة وأسعارها.

وأعلنت الشركة سابقا، أنها "ستقدم الدواء بسعر 390 دولارا، لكل عبوة للشراء المباشر في الولايات المتحدة والدول المتقدمة الأخرى".

ويعد "ريمديسيفير"، أول دواء يظهر تأثيرا علاجيا لمرضى كوفيد-19، نظرا لعدم وجود علاج مثبت علميا ولقاح ضد المرض حتى الآن.

وأعلنت كوريا الجنوبية عن 54 حالة إصابة جديدة اليوم الخميس، مما رفع إجمالي عدد الحالات إلى 12,904 إصابات.

المصدر: "يونهاب"